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Росія намагається унеможливити застосування "Байрактарів" в Чорноморській зоні, - Генштаб

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Неділя 08 травня 2022 19:00
Росія намагається унеможливити застосування "Байрактарів" в Чорноморській зоні, - Генштаб Фото: Росія намагається унеможливити застосування "Байрактарів" в Чорноморській зоні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти зосереджують свої сили на знищенні аеродромної інфраструктури в Чорноморській операційній зоні. Намагаються унеможливити застосування авіації, у тому ж числі й "Байрактарів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БпЛА "Байрактар", підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом на 7 травня, лише за добу, наші бійці знищили: 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога.

Також, згідно з даними Генштабу, окупанти посилили фільтраційні заходи стосовно мирного населення в Херсонській області.

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