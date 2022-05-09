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У РФ истощились запасы высокоточных ракет, что вынуждает войска применять устаревшие, - Британия

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Лондон, Понедельник 09 мая 2022 08:47
У РФ истощились запасы высокоточных ракет, что вынуждает войска применять устаревшие, - Британия Фото: У РФ истощились запасы высокоточных ракет, что вынуждает войска применять устаревшие (youtube.com)
Автор: Валерия Полищук

В самом начале своего полномасштабного вторжения в Украину Россия публично рекламировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать сопутствующий ущерб. Однако из-за продолжающейся войны запасы высокоточных боеприпасов России, вероятно, сильно истощились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревающие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, вероятно, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары в больших масштабах.

"Россия подвергла города Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, практически не заботясь о жертвах среди гражданского населения", - резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что по данным Генштаба, российские оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения.

Напомним, оккупанты сосредотачивают свои силы на уничтожении аэродромной инфраструктуры в Черноморской операционной зоне. Пытаются исключить применение авиации, в том же числе и "Байрактаров".

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