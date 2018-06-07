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Агресія РФ проти України триває, ознак поліпшення ситуації немає, - Турчинов

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:11
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Турчинов вважає, що Керченський міст спростить перекидання російських військ до Криму

На сьогодні агресія Російської Федерації проти України триває, і ніяких ознак поліпшення ситуації немає. Про це на 9-му Національному експертному форумі заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

"П'ятий рік триває агресія Росії проти нашої держави і, до речі, жодних ознак поліпшення ситуації та нормалізації немає. Більше того - травень був для нас дуже важким за кількістю обстрілів, за кількістю агресивних провокацій російських військ... Для дестабілізації ситуації в нашій країні використовуються небезпечні технології: диверсії і терор", - заявив Турчинов.

Він також зазначив, що відкриття Керченського мосту спростить перекидання російської військової сили до окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявляв, що президент Росії Володимир Путін не збирається припиняти агресію в Україні.

 

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Теги публікації: РНБО, Російська Федерація, агрессия, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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