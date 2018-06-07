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РФ может инсценировать нападения у себя, чтобы переложить ответственность на Украину, - Грицак

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 12:29
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)

Грицак заявил, что "Россия способна на все"

Российская Федерация (РФ) может инсценировать нападения у себя, чтобы переложить ответственность на Украину. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Меня не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственной стране, а затем возложит вину на Украину. Они способны на все, даже на инсценировку нападений в своей стране, чтобы впоследствии переложить ответственность на нас", - заявил Грицак.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что на сегодня агрессия Российской Федерации против Украины продолжается, и никаких признаков улучшения ситуации нет.

Грицак: с начала войны были убиты 26 сотрудников СБУ Агрессия РФ против Украины продолжается, признаков улучшения ситуации нет, - Турчинов
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Российская Федерация, Василий Грицак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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