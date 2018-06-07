РФ может инсценировать нападения у себя, чтобы переложить ответственность на Украину, - Грицак

Грицак заявил, что "Россия способна на все"

Российская Федерация (РФ) может инсценировать нападения у себя, чтобы переложить ответственность на Украину. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Меня не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственной стране, а затем возложит вину на Украину. Они способны на все, даже на инсценировку нападений в своей стране, чтобы впоследствии переложить ответственность на нас", - заявил Грицак.

Читайте перевод интервью Главы СБУ Василия Грицака шеф-редактора(!) самой тиражной газеты Bild «Мы сможем доказать вину России»: новое измерение не только эффективной работы отечественных спецслужб, но и профессиональной коммуникации с нашими ключевыми партнерами! Danke @jreichelt @ronzheimer pic.twitter.com/1K2XQxNyGk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 7, 2018

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что на сегодня агрессия Российской Федерации против Украины продолжается, и никаких признаков улучшения ситуации нет.