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"Мы на финишной прямой": Лубинец сделал заявление об эвакуации из Олешек

11:41 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Акимова aimg Татьяна Веремеева
"Мы на финишной прямой": Лубинец сделал заявление об эвакуации из Олешек Фото: Оккупированный город Олешки Херсонской области (facebook.com_dmytro.lubinets)
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Украина приблизилась к решению вопроса эвакуации гражданских из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Ситуация в городе критическая - люди страдают от недостатка пищи и лекарств, что ставит под угрозу их жизни.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что происходит в оккупированных Олешках

По словам Лубинца, ситуация в Олешках фактически достигла предела гуманитарной катастрофы. Местные жители не только остаются без необходимых продуктов и медикаментов, но и постоянно подвергаются опасности.

"По нашей информации, там люди не просто уже страдают от недостатка пищи или лекарств - люди фактически умирают. Мы как украинская сторона сделали все, чтобы решить этот вопрос, и сейчас мы практически на финишной прямой, чтобы наконец-то произошла эвакуация граждан Украины, которые в этом нуждаются", - отметил омбудсмен.

Он уточнил, что эвакуация касается тысяч гражданских, среди которых есть дети. В настоящее время украинская сторона продолжает ежедневные сложные переговоры с Россией по этому вопросу.

Как ВСУ помогают жителям Олешек

Пока продолжаются переговоры, украинские военные пытаются поддерживать местных жителей, доставляя им необходимое с помощью дронов. Речь идет о питьевой воде, продуктах питания и медикаментах.

Однако, по словам Лубинца, российские оккупанты пытаются сбивать доставляющих помощь беспилотники. Кроме того, они задерживают людей, принимающих ее от Вооруженных сил Украины.

Омбудсмен также сообщил о случаях, когда российские военные заселяются в дома гражданских и забирают у них последние запасы пищи.

Напомним, из-за российской оккупации в Олешках возник гуманитарный кризис: местные жители голодают и вынуждены есть траву и сорняки. Российские военные в оккупированных Олешках подготовили инструкции для постановочных видеоинтервью с местными жителями.

По замыслу окупантов, люди должны обвинять ВСУ в гуманитарном кризисе и препятствии доставке помощи, а российских военных представлять как тех, кто якобы обеспечивает их выживание. Подробно о ситуации в Олешках - в материале РБК-Украина.

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