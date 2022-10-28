РФ прячет свою экспортную прибыль от санкций в юанях и квазибанках, - Bloomberg

Малоизвестное подразделение главной фондовой биржи России стало жизненно важным звеном мировой финансовой системы, поскольку десятки миллиардов долларов и евро устремились туда потоком от продажи нефти и других сырьевых товаров.

Как сообщает издание, в текущем году "Национальный клиринговый центр" продемонстрировал рост своих валютных запасов. Будучи ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, ударивших по центральному банку и основным кредиторам России.

Большинство денег в "Национальном клиринговом центре", хранящихся от имени российских банков и их клиентов, находятся в юанях, переведенных из долларов, евро и других "недружественных" валют по указанию центрального банка. По словам источников, в небольших несанкционированных кредитных учреждениях также наблюдался скачок вложений в юанях и других иностранных валютах.

Способность России смягчить удар санкций благодаря продолжающемуся притоку денежных средств от экспорта энергоносителей и других товаров разочаровала официальных лиц в США и Европе, стремящихся изолировать ее от своих финансовых систем.

"Национальный клиринговый центр не имеет собственных денег. Это все деньги банков, точнее деньги их клиентов, которые они вкладывают в Национальный клиринговый центр, потому что он может проводить платежи в долларах. После того как появились слухи о том, что Национальный клиринговый центр будет под санкциями, основная часть долларов была конвертирована в юани", - заявил экс-глава центра Олег Вьюгин.

На Национальный клиринговый центр пока не наложены санкции, хотя в сентябре США добавили его исполнительный директор в свой черный список. Издание считает, что по сути избыток иностранной валюты, когда-то поглощенный Банком России, оказывается в квази-частных руках, потому что санкции лишили Центральный Банк РФ возможности работать на валютном рынке.