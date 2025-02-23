РФ хотела противодействовать морским дронам, но после "экспериментов" передумала, - Буданов

По словам Буданова, враг несколько раз пытался использовать систему запуска FPV-дронов с вертолетов Ми-8, чтобы противодействовать украинским морским дронам.

"Два из трех применений закончились взрывами FPV на борту Ми-8 и больше они таких экспериментов стараются не делать", - заявил руководитель ГУР.

Украина улучшила морские дроны

Как добавил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, Украина также начала запускать свои же FPV-беспилотники с морских дронов, чтобы уничтожать береговую инфраструктуру россиян. В качестве примера, он напомнил об операции в Донузлаве.

В частности он рассказал, что сегодня морские дроны работают не просто в режиме камикадзе, а являются многоцелевыми платформами, которые способны на себе нести пулеметное вооружение, средства для дистанционного минирования и, как упоминалось выше, FPV-беспилотники.

"Я приведу живой пример, одна из крайних миссий, где в Керченской бухте мы поразили баржу с военной техникой. Туда более 700 км расстояние, и нас обнаружили уже на 1/3 расстояния, остальные 2/3 расстояния мы туда шли в состоянии постоянного огневого контакта с вражеской авиацией. Но они уже не могут подойти вплотную к нам, чтобы уничтожить. Поскольку работают наши системы и в том числе искусственный интеллект", - пояснил Малюк.