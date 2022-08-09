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РФ хоче "приєднати" частину Миколаївської області до Херсонської: що це означає

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Херсонська область, Вівторок 09 серпня 2022 19:45
РФ хоче "приєднати" частину Миколаївської області до Херсонської: що це означає Фото: окупанти в Херсоні заявили про "адмінреформу" (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти мають намір "приєднати" захоплену частину Миколаївської області до Херсонської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявила так звана "заступниця голови тимчасової адміністрації" Херсонської області Катерина Губарєва, захоплені пункти Миколаївської області будуть адміністративно "приєднані" до Херсонської.

За її словами, це потрібно нібито для "спрощення соціальних послуг".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти після обстрілу Антонівського мосту почали вивозити сім'ї з окупованого Херсона.

Також стало відомо, що в Херсонській області росіяни викрадають місцевих жителів, які користуються українською гривнею.

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Херсонская область Миколаївська область
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