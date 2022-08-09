РФ хоче "приєднати" частину Миколаївської області до Херсонської: що це означає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За її словами, це потрібно нібито для "спрощення соціальних послуг".

Як заявила так звана "заступниця голови тимчасової адміністрації" Херсонської області Катерина Губарєва, захоплені пункти Миколаївської області будуть адміністративно "приєднані" до Херсонської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти після обстрілу Антонівського мосту почали вивозити сім'ї з окупованого Херсона.

Також стало відомо, що в Херсонській області росіяни викрадають місцевих жителів, які користуються українською гривнею.

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