Фото: В Херсонській області росіяни викрадають місцевих за обіг гривні (Суспільне-Херсон)

В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати. "Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.