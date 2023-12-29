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РФ хочет снести не менее 30% частного сектора в Мариуполе, - советник мэра

Мариуполь, Пятница 29 декабря 2023 21:12
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РФ хочет снести не менее 30% частного сектора в Мариуполе, - советник мэра Архивное фото: РФ хочет снести не менее 30% частного сектора в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне собираются снести не менее 30% частного сектора в оккупированном Мариуполе (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

По его словам, это составляет не менее 40% настоящей исторической застройки города.

"Такой "подарок" под новогоднюю елку положили гауляйтеры Мариуполя и Донецкой области. Речь о фантастическом плане развития единого транспортного узла на месте разрушенного железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко уже в следующем году должны начать подготовительные работы. Советник мэра объясняет, что оккупанты должны будут "зачистить" частный сектор Мариуполя.

Фото: Планы россиян (t.me/andriyshTime)

"И еще один нюанс. Здесь никаких компенсаций не предусмотрено вообще. Выкуп по оценочной стоимости максимум. То есть дом по цене собачьей будки", - добавил он.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев ожесточенных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу. Однако в Мариуполе учащаются взрывы, в частности, и из-за действий партизан.

Недавно наши воины ударили по вражеским складам боеприпасов и технике во временно оккупированном городе, которые враг разместил на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. В частности, также сообщалось о ликвидации 10 оккупантов.

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