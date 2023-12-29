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РФ хоче знести щонайменше 30% приватного сектора в Маріуполі, - радник мера

Маріуполь, П'ятниця 29 грудня 2023 21:12
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РФ хоче знести щонайменше 30% приватного сектора в Маріуполі, - радник мера Архівне фото: РФ хоче знести щонайменше 30% приватного сектора в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни збираються знести щонайменше 30% приватного сектора в окупованому Маріуполі (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

За його словами, це становить щонайменше 40% справжньої історичної забудови міста.

"Такий "подарунок" під новорічну ялинку поклали гауляйтери Маріуполя і Донецької області. Мова про фантастичний план розбудови єдиного транспортного вузла на місці зруйнованого залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка вже наступного року мають розпочати підготовчі роботи. Радник мера пояснює, що окупанти повинні будуть "зачистити" приватний сектор Маріуполя.

Фото: Плани росіян (t.me/andriyshTime)

"І ще один нюанс. Тут жодних компенсацій не передбачено взагалі. Викуп за оціночною вартістю максимум. Тобто будинок за ціною собачої будки", - додав він.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів.

Нещодавно наші воїни вдарили по ворожих складах боєприпасів та техніці у тимчасово окупованому місті, які ворог розмістив на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі. Зокрема, також повідомлялось про ліквідацію 10 окупантів.

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