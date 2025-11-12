РФ хочет захватить Покровск любой ценой: подтверждена массовая переброска войск

Российские войска в срочном порядке перебрасывают подкрепления на Покровское направление из-за недостатка резервов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.
Как сообщает "Атеш!", ежедневно в сторону Покровска направляется военная техника с личным составом, который, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.
У российской армии, по информации агентов, исчерпаны как основные силы, так и оперативные резервы, поэтому оккупанты вынуждены ослаблять другие участки фронта.
"Агенты из 506-го мотострелкового полка РФ сообщают, что в их расположение ежедневно прибывают сотни новых солдат, которых сразу отправляют в штурмовые действия, часто без надлежащего оформления в подразделениях", - пишет "Атеш".
Такие данные, по оценке "Атэш", свидетельствуют, что Кремль пытается любой ценой захватить Покровск, несмотря на значительные потери в живой силе и технике.
Напомним, спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.
Ранее Генштаб опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".
Там отметили, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.
Кроме того, ранее российский диктатор Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Донецкую область. В частности, речь идет о районах якобы блокирования ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске
На днях сообщалось, что темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.