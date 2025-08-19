RU

РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Россия предложила сначала провести двустороннюю встречу на уровне лидеров. Затем Москва хочет встречу в трехстороннем формате с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров в Белом доме.

"Президент США связался с российской стороной, и проговорил, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю. Мы готовы к любым форматам, на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные и болезненные вопросы", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина готова к двусторонней встрече с диктатором Владимиром Путиным и к трехсторонней, но вопрос в том, как пройдет двусторонняя встреча.

"Мы не знаем никаких деталей о двусторонней встрече. Мы с президентом США проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. И желание окончания войны - это дипломатическая встреча на уровне лидеров", - добавил Зеленский.

По его словам, если одна или другая сторона не будет демонстрировать желание встретиться, то Украина просит США действовать соответственно. Речь идет о давлении с американской стороны.

При этом Зеленский добавил, что "мы понимаем, какие форматы могут быть, поэтому есть вероятность, что наша встреча может состояться".

"Если Украина будет начинать ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно, справедливые, по сизфаеру и т.д., то у русских появится сто условий с их стороны. Поэтому я считаю, что без каких-либо условий мы должны встретиться и подумать, какое есть развитие этого пути к окончанию войны", - заявил президент.

 

Встреча в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон, где в Белом доме провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Сначала была встреча один на один с участием президентов Украины и США, а затем Зеленский и Трамп провели переговоры с европейскими лидерами.

Как известно, после переговоров Трамп позвонил диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что начал готовить саммит с участием Зеленского и Путина.

Подробнее о событиях в Белом доме и результатах переговоров - читайте в материале РБК-Украина.

