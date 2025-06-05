РФ хочет расширить плацдарм на Сумщине: Демченко раскрыл тактику оккупантов

По его словам, сейчас враг на Сумском направлении не применяет технику. А наоборот, использует только малые штурмовые пехотные группы. В частности для того, чтобы проникать на территорию Украины и расширить зону боев.

"И к сожалению видим, что враг расширяет фактически такой плацдарм. Несмотря на то, что противник несет большие потери, ежедневно это десятки убитыми и ранеными, он не учитывает свои потери. И продолжает направлять солдат к нашей границе, чтобы попытаться перебросить зону боев на территорию нашей страны", - рассказал Демченко.

Ситуация в Сумской области

Напомним, несколько дней назад Демченко заявлял, что враг продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. В частности россияне пытаются расширить зону захода.