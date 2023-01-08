РФ хочет навязать Украине "корейский вариант" урегулирования войны, - Данилов

Он отметил, что украинской стороне сейчас предлагают "корейский вариант" - так называемую условную "38 параллель", по которой ранее произошло разделение Южной Кореи и КНДР.

"Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать - это "38 параллель"", - сказал Данилов.

В этом контексте секретарь СНБО добавил, что недавно общался с представителями Кореи, которые "считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения... А сегодня проблемы".

Данилов рассказал, что сейчас заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ездит на встречи с политиками прошлых времен в Европе, и через них "передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть на сегодняшний день, и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".