РФ не хочет мира с Украиной, несмотря на давление Трампа, - глава Минобороны Италии

Россия все еще не хочет завершать войну против Украины. Давление властей США не вынудило ее к такому шагу.
Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в интервью Reuters.
"Ничего не изменилось с россиянами. Очевидно, что россияне хотят продолжать атаки, как они делали это в течение последних трех лет", - подчеркнул Крозетто.
Министр также раскритиковал недавние действия атаки Израиля на Сектор Газа, в частности удар по больнице и другие атаки, в результате которых погибли гражданские, в том числе парамедики.
"Для меня палестинский ребенок так же ценен, как и украинский или итальянский. Палестинская больница так же ценна, как и украинская или итальянская", - сказал он, добавив, что Израилю необходимо признать свои ошибки.
Стоит заметить, что правительство Италии поддерживает президента США Дональда Трампа и его политику.
Но, как пишет Reuters, министры в частном порядке выражают тревогу по поводу действий Трампа по отношению к Украине и открыто предупреждают, что Россия может попытаться обмануть его.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что он верит в то, что Россия хочет завершить войну против Украины.
При этом только вчера, 14 апреля, американский лидер рассказал, что он ожидает "очень хорошие предложения" по вопросу перемирия между Украиной и Россией.
Также американский лидер заявлял, что помимо российского диктатора Владимира Путина, в войне РФ против Украины якобы виноваты бывший президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
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