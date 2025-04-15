РФ не хочет мира с Украиной, несмотря на давление Трампа, - глава Минобороны Италии

"Ничего не изменилось с россиянами. Очевидно, что россияне хотят продолжать атаки, как они делали это в течение последних трех лет", - подчеркнул Крозетто.

Министр также раскритиковал недавние действия атаки Израиля на Сектор Газа, в частности удар по больнице и другие атаки, в результате которых погибли гражданские, в том числе парамедики.

"Для меня палестинский ребенок так же ценен, как и украинский или итальянский. Палестинская больница так же ценна, как и украинская или итальянская", - сказал он, добавив, что Израилю необходимо признать свои ошибки.

Стоит заметить, что правительство Италии поддерживает президента США Дональда Трампа и его политику.

Но, как пишет Reuters, министры в частном порядке выражают тревогу по поводу действий Трампа по отношению к Украине и открыто предупреждают, что Россия может попытаться обмануть его.