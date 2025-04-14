Трамп ждет "хороших предложений" о перемирии на фоне ударов РФ по мирным украинцам

Президент США Дональд Трамп ожидает "очень хорошие предложения" о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо продвигаемся в этом плане. Я думаю, что очень скоро у нас будут очень хорошие предложения", - заявил Трамп.

Удары России

Такое заявление Трампа прозвучало на фоне жестоких ударов России по мирным городам Украины.

В частности, 4 апреля Россия ударила баллистикой с кассетной боевой частью по жилому району Кривого Рога. Взрыв прогремел прямо возле детской площадки. В результате такого обстрела погибли 19 людей, среди которых девять детей.

При этом вчера, 13 апреля, оккупанты запустили две баллистические ракеты по Сумам. Там уже известно о по меньшей мере 35 погибших, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний подросток.

Как в случае с Кривым Рогом, так и в случае с Сумами россияне нафантазировали "совещание" украинских военных или офицеров НАТО.

В свою очередь Трамп назвал удар России по Сумам "ошибкой".

К слову, полное перемирие между Украиной и Россией не начинается, поскольку диктатор Владимир Путин выдвинул ряд условий, которые значительно ослабят ВСУ. В частности, глава Кремля требует, чтобы Украина полностью остановила мобилизацию на время действия перемирия.

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