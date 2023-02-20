РФ в Херсонской области пытается "легитимизировать" захваченные земельные паи, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, всем владельцам земельных угодий необходимо будет пройти регистрацию в оккупационном реестре. В противном случае земли будут "национализированы", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что при подаче "заявления" необходимо иметь российский паспорт, а само заявление подать лично. Таким образом, большинство владельцев, которые выехали или не хотят получать паспорт врага, потеряют право на землю.

"Все документы сделки, которые выдает РФ на захваченных землях юридически ничтожны, не имеют никакой силы и не признаны в мире. Следовательно, мы призываем игнорировать нововведения оккупантов, все права собственности вернутся хозяевам после деоккупации региона", - добавили в Центре национального сопротивления.