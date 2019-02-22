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Суд у РФ продовжив арешт американцеві Уілану

Новини » Політика    22.02.2019 - 13:53
Суд у РФ продовжив арешт американцеві Уілану
Фото: Пол Уілан (US Marine Corps website)

ФСБ Росії просила продовжити арешт до 28 травня

Американцеві Полу Уілану, якого в Росії затримали за підозрою у шпигунстві, продовжили арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, ФСБ продовжила розслідування справи до 28 травня і попросила суд продовжити арешт Уілана до цієї дати.

Відзначається, що слухання пройшли в закритому режимі на прохання ФСБ.

Так, суддя Сергій Рябцев задовольнив клопотання слідства про продовження арешту американцеві ще на три місяці. Головуючий суддя оголосив тільки резолютивну частину рішення.

Адвокат обвинуваченого Володимир Жеребенков заявив, що стосовно його підзахисного була проведена психолого-психіатрична експертиза, згідно з якою Уілана визнали осудним.

Нагадаємо, на початку січня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що РФ не планує обмін обвинуваченого в шпигунстві американця Уілана на росіян.

Як писало РБК-Україна раніше, ірландське посольство та британське посольство просили про консульський доступ до Уілана. При цьому в МЗС РФ заявляли, що арештованого відвідували тільки представники США. Зазначалося також, що інші країни, громадянство яких є у затриманого, звернулися за дозволом на візит.

Додамо, Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що РФ не повинна використовувати громадян Британії у якості "пішаків в дипломатичних шахових іграх".

Так, 28 грудня працівники ФСБ Росії затримали в Москві громадянина США за підозрою у шпигунстві, а на початку січня слідство висунуло йому звинувачення у шпигунстві.

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