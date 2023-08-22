РФ из гранатомета обстреляла Середино-Буду в Сумской области: ранены четыре человека
Российские войска сегодня, 22 августа, обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Около 13:00 оккупанты с территории Российской Федерации из миномета и гранатомета обстреляли окраину города Середина-Буда Шосткинского района.
Отмечается, что четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)
Прокуратура сообщила, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ситуация в Сумской области
В Сумской области населенные пункты в приграничных районах практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг для атак использует минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.
Напомним, что 13 августа захватчики обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.
Также сообщалось, что 11 августа кафиры совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.
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