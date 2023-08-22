РФ из гранатомета обстреляла Середино-Буду в Сумской области: ранены четыре человека

Российские войска сегодня, 22 августа, обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Около 13:00 оккупанты с территории Российской Федерации из миномета и гранатомета обстреляли окраину города Середина-Буда Шосткинского района.

Отмечается, что четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокуратура сообщила, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Сумской области

В Сумской области населенные пункты в приграничных районах практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг для атак использует минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

Напомним, что 13 августа захватчики обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.

Также сообщалось, что 11 августа кафиры совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.