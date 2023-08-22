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РФ з гранатомета обстріляла Середино-Буду в Сумській області: поранено чотирьох людей

Середино-Буда, Вівторок 22 серпня 2023 17:29
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РФ з гранатомета обстріляла Середино-Буду в Сумській області: поранено чотирьох людей Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 22 серпня, обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 13:00 окупанти з території Російської Федерації з міномета та гранатомета обстріляли околицю міста Середина-Буда Шосткинського району.

Зазначається, що четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокуратура повідомила, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація у Сумській області

В Сумській області населені пункти в прикордонних районах практично щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Ворог для атак використовує міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

Нагадаємо, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і внаслідок атак було пошкоджено будинки.

Також повідомлялося, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.

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