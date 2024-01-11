РФ будет готовить наступление под выборы Путина, хотят "маленьких побед", - Зеленский

"Они (российские войска, - ред.) будут готовить контранступальные действия? Да, они будут. Когда? Понимая, что человек готовится к выборам, примерно понятно, что они хотят каких-то маленьких тактических побед, чтобы информационно поднимать перед и готовиться к чему-то глобальному или массовому после", - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, примерно так можно спрогнозировать действия захватчиков на фронте в ближайшие недели и месяцы.

Вместе с тем украинский президент отметил, что на самом деле интервенты, несмотря на распространение слухов и кремлевских пропагандистских нарративов, "ничего не могли оккупировать и реально продвинуться."

"Они сложный враг - они не боятся убивать гражданских, поэтому это сложный враг... Они могут разрушить все, и тогда заходить - такая тактика", - высказался Зеленский по поводу возможности большей эскалации на театре военных действий.

Президент добавил, что ситуация на фронте "очень сложная, потому что нам не хватает оружия".

"Они накапливают войска? Накапливают. Они сказали, что возьмут Авдеевку? Они ее не взяли. Они хотят это сделать? Да", - добавил он.

Также Зеленский пояснил, что враг по-прежнему имеет контроль над небом Украины, поэтому у Сил обороны "нет широких шагов вперед".

Ситуация на фронте

Ранее сегодня, 11 января, Генеральный штаб ВСУ сообщал о 73 боевых столкновениях за сутки. Силы обороны отразили несколько атак на Лиманском направлении и вблизи Авдеевки Донецкой области.

Также бойцы ВСУ сдерживают захватчиков на востоке и готовят решительный ответ. Которая, по заявлению командования, врагу не понравится.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, российские оккупанты готовят наступление на Сиверском направлении и на Часов Яр.

О ситуации на фронте и о том, решится ли Россия наступать на Харьков или Чернигов, - в обзоре РБК-Украина.