РФ готуватиме наступ під вибори Путіна, хочуть "маленьких перемог", - Зеленський

"Вони (російські війська, - ред.) будуть готувати контранступальні дії? Так, вони будуть. Коли? Розуміючи, що людина готується до виборів, приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось маленьких тактичних перемог, щоб інформаційно підіймати перед і готуватись до чогось глобального або масового після", - зазначив голова держави.

На думку Зеленського, приблизно так можна спрогнозувати дії загарбників на фронті у найближчі тижні та місяці.

Разом з тим український президент зауважив, що насправді інтервенти попри розповсюдження чуток та кремлівських пропагандистських наративів "нічого не могли окупувати і реально просунутися."

"Вони складний ворог - вони не бояться вбивати цивільних, тому це складний ворог... Вони можуть зруйнувати все, і тоді заходити - така тактика", - висловився Зеленський щодо можливості більшої ескалації на театрі воєнних дій.

Президент додав, що ситуація на фронті "дуже складна, бо нам не вистачає зброї".

"Вони накопичують війська? Накопичують. Вони сказали що візьмуть Авдіївку? Вони її не взяли. Вони хочуть це зробити? Так", - додав він.

Також Зеленський пояснив, що ворог досі має контроль над небом України, тому у Сил оборони "немає широких кроків вперед".

Ситуація на фронті

Раніше сьогодні, 11 січня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про 73 бойових зіткнень протягом доби. Сили оборони відбили кілька атак на Лиманському напрямку та поблизу Авдіївки на Донеччині.

Також бійці ЗСУ стримують загарбників на сході та готують рішучу відповідь. Яка, за заявою командування, ворогу не сподобається.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російські окупанти готують наступ на Сіверському напрямку і на Часів Яр.

Про ситуацію на фронті і про те, чи наважиться Росія наступати на Харків або Чернігів, - в огляді РБК-Україна.