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РФ готовит провокации на оккупированных территориях ко Дню Независимости, - Запорожская ОВА

Фото: россияне готовят провоцировать ко Дню Независимости (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики могут готовить провокации на оккупированных территориях Запорожской области ко Дню Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Враг готовит на временно оккупированных территориях провокации. Свидетельством об этом является то, что на территории Токмака, Молочанска враг массово разгоняет фейки о том, что украинская сторона будет обстреливать эти населенные пункты", - сказал он.

Он подчеркнул, что украинские силы не обстреливают гражданские населенные пункты. Однако оккупанты хотят использовать это для совершения провокаций.

"Таким образом враг пытается прикрыть свои действия, которые он хочет проводить во время празднования нашего Дня Независимости, и таким образом пытается объяснить через свою пропаганду, что это будет делать украинская армия", - заявил Федоров.

 

Ситуация в Запорожской области

Российские войска захватили часть Запорожской области в начале полномасштабного вторжения в Украину. Города Бердянск, Токмак и Мелитополь стали фактически основными пунктами управления врага.

В Запорожской области идут бои сразу на нескольких участках фронта. Прошлым летом Силы обороны Украины пытались провести контрнаступление в Запорожской области, однако удалось освободить около 10 населенных пунктов.

Кроме того, россияне контролируют в Запорожской области крупнейшую украинскую АЭС и часто совершают там провокации. В частности, на днях МАГАТЭ заявило о взрыве дрона возле Запорожской АЭС.

Также недавно на ЗАЭС возник пожар. В "Энергоатоме" считают возможными причинами халатность россиян или поджог.

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