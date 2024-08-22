РФ готовит провокации на оккупированных территориях ко Дню Независимости, - Запорожская ОВА

"Враг готовит на временно оккупированных территориях провокации. Свидетельством об этом является то, что на территории Токмака, Молочанска враг массово разгоняет фейки о том, что украинская сторона будет обстреливать эти населенные пункты", - сказал он.

Он подчеркнул, что украинские силы не обстреливают гражданские населенные пункты. Однако оккупанты хотят использовать это для совершения провокаций.

"Таким образом враг пытается прикрыть свои действия, которые он хочет проводить во время празднования нашего Дня Независимости, и таким образом пытается объяснить через свою пропаганду, что это будет делать украинская армия", - заявил Федоров.