РФ готує провокації на окупованих територіях до Дня Незалежності, - Запорізька ОВА

"Ворог готує на тимчасово окупованих територіях провокації. Свідченням про це є те, що на території Токмаку, Молочанську ворог масово розганяє фейки про те, що українська сторона буде обстрілювати ці населені пункти", - сказав він.

Він наголосив, що українські сили не обстрілюють цивільні населені пункти. Проте окупанти хочуть використати ці закиди для вчинення провокацій.

"Таким чином ворог намагається прикрити свої дії, які він хоче проводити під час святкування нашого Дня Незалежності, і таким чином намагається пояснити через свою пропаганду, що це буде робити українська армія", - заявив Федоров.