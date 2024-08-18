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МАГАТЭ заявило о взрыве дрона возле ЗАЭС, это может повлиять на ядерную безопасность

Воскресенье 18 августа 2024 11:25
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МАГАТЭ заявило о взрыве дрона возле ЗАЭС, это может повлиять на ядерную безопасность
Автор: Наталья Кава

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после удара беспилотника вблизи оккупированной Запорожской АЭС ситуация с ядерной безопасностью на станции ухудшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

Представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной ЗАЭС произошел удар беспилотника, который произошел за охранной зоной станции.

Вероятно, дрон якобы взорвался недалеко от прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи - единственной линии 750 киловольтов (кВ), что обеспечивает энергоснабжение ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ побывала на месте попадания и заметила повреждения, вероятно, вызванные дроном, оснащенным взрывчаткой. В этот раз обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС. Но удар произошел по дороге между двумя главными воротами ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности и призвал стороны соблюдать пять конкретных принципов, установленных для защиты ЗАЭС.

"Я остаюсь чрезвычайно озабоченным и повторяю свой призыв к максимальному воздержанию всех сторон", - подчеркнул он.

Пожар на ЗАЭС 11 августа

Напомним, 11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о возгорании на ЗАЭС. Первыми пожар заметили жители Никополя.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт пожара и заявил, что его устроили российские кафиры .

В "Энергоатоме" считают возможными причинами пожара на ЗАЭС халатность кафиров или сознательный поджог. Там добавили, что превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не было зафиксировано.

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