Россия не досчитается еще 860 оккупантов: обновленные потери врага
Фото: Россия потеряла на войне еще 860 оккупантов (Getty Images)
Потери России в войне против Украины уже превысили 474 тысячи солдат. ВСУ за сутки уничтожили 860 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие потери России по состоянию на 5 мая 2024 года составляют:
- личного состава - около 474 260 (+860) человек,
- танков - 7375 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 14179 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 12212 (+21) ед,
- РСЗО - 1057 (+1) ед,
- средства ПВО - 790 (+2) ед,
- самолетов - 349 (+1) ед,
- вертолетов - 325 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9636 (+25),
- крылатые ракеты - 2147 (+1),
- корабли /катера - 26 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед,
- специальная техника - 2002 (+4).
Потери России будут расти
Напомним, что путинский режим скрывает потери оккупационных войск в Украине. Это касается как личного состава, так и техники. Более того, Москва лжет о потерях Украины.
Британская разведка прогнозирует, что потери России в войне в ближайшие два месяца возрастут. В Британии считают, что причиной будут наступательные операции, которые, вероятно, оккупанты усилят в ближайшее время.
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