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Россия не досчитается еще 860 оккупантов: обновленные потери врага

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 08:31
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Россия не досчитается еще 860 оккупантов: обновленные потери врага Фото: Россия потеряла на войне еще 860 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины уже превысили 474 тысячи солдат. ВСУ за сутки уничтожили 860 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие потери России по состоянию на 5 мая 2024 года составляют:

  • личного состава - около 474 260 (+860) человек,
  • танков - 7375 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 14179 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 12212 (+21) ед,
  • РСЗО - 1057 (+1) ед,
  • средства ПВО - 790 (+2) ед,
  • самолетов - 349 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9636 (+25),
  • крылатые ракеты - 2147 (+1),
  • корабли /катера - 26 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед,
  • специальная техника - 2002 (+4).

Потери России будут расти

Напомним, что путинский режим скрывает потери оккупационных войск в Украине. Это касается как личного состава, так и техники. Более того, Москва лжет о потерях Украины.

Британская разведка прогнозирует, что потери России в войне в ближайшие два месяца возрастут. В Британии считают, что причиной будут наступательные операции, которые, вероятно, оккупанты усилят в ближайшее время.

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