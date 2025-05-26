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РФ готовит новые наступления, важно, чтобы разведки партнеров докладывали "наверх", - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска готовят новые наступления в Украине с целью захватить как можно больше территорий. Разведки стран-партнеров тоже видят планы РФ и важно, чтобы они докладывали об этом "наверх".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну - нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну", - сказал Зеленский.

По его словам, это со стороны России - откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру и пытается сделать дипломатию действенной.

"Я уверен, разведки наших партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, - это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", - подчеркнул президент.

Он отметил, что российские удары каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными.

"Более 900 ударных дронов против Украины за три дня плюс баллистика, плюс крылатые ракеты - в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор - выбор Путина, выбор России - выбор воевать дальше и разрушать жизни", - подчеркнул Зеленский.

 

Летнее наступление России

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.

"Свои наступательные действия, они были начаты на всех направлениях. И главным направлением было именно Сумское направление, там действительно сосредоточено было 67 тысяч войск, мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться", - рассказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, российские войска работают над тем, чтобы восстанавливаться и перегруппировываться.

В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.

Подробнее о планах российского диктатора Владимира Путина в войне на 2025 год, - читайте в материале РБК-Украина.

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