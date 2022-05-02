В РФ готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, - розвідка

Головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери". Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області, Краснодарський край та окупований Крим.

Керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини ("Роспотребнадзор") доручено:

- до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;

- до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

У Головному управлінні розвідки припускають, керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах.