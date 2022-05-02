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В РФ готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, - розвідка

Фото: Головне Управління розвідки
Автор: Євгеній Прокопенко

Наприкінці травня - початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у "застосуванні біологічної зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери". Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області, Краснодарський край та окупований Крим.

Керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини ("Роспотребнадзор") доручено:

- до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;
- до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

У Головному управлінні розвідки припускають, керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах.

Нагадаємо, Росія незаконно вивезла на окуповані території чи депортувала близько 181 тисяч дітей.

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