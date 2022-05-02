В РФ готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях, - разведка

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры". Особое внимание уделяется дополнительным мерам по профилактике в приграничных с Украиной регионах: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край и оккупированный Крым.

Руководителям территориальных управлений Федеральной службы по вопросам надзора в сферах защиты прав потребителей и благосостояния человека ("Роспотребнадзор") поручено:

- до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей, а также информирование населения о мерах по профилактике болезни;

- до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

В Главном управлении разведки предполагают, руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах.