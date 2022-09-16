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РФ готує провокацію під "чужим прапором": ЗСУ попередили про загрозу на півдні

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П'ятниця 16 вересня 2022 03:42
РФ готує провокацію під "чужим прапором": ЗСУ попередили про загрозу на півдні Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни готують провокацію під" чужим прапором " на окупованих територіях півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Жителям тимчасово окупованих територій слід врахувати, що необхідно утриматися від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня.

"Окупаційними військами готуються диверсії з використанням одягу Збройних сил України та Державного Прапора. Ворог буде намагатися дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків і провокацій", - йдеться в повідомленні.

ВСУ закликають українців до пильності.

У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона і звинуватили в атаці українських військових.

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