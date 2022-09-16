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РФ готовит провокацию под "чужим флагом": ВСУ предупредили об угрозе на юге

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Пятница 16 сентября 2022 03:42
РФ готовит провокацию под "чужим флагом": ВСУ предупредили об угрозе на юге Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне готовят провокацию под "чужим флагом" на оккупированных территориях юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября.

"Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием одежды Вооруженных сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций", - говорится в сообщении.

ВСУ призывают украинцев к бдительности.

В среду, 14 сентября, российские оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона и обвинили в атаке украинских военных.

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