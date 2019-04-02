РФ готова до діалогу з Україною щодо виконання мінських угод, - Лавров

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявив, що мінські домовленості можна доповнити

Москва готова розмовляти з Києвом про виконання мінських угод. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російській газеті.

За словами глави МЗС РФ, Москва готова на практичне виконання домовленостей мінських.

"Ми відкриті для діалогу, який буде націлений не на балачки і не на вигадування приводів для бездіяльності, а на практичне виконання мінських домовленостей", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ вважає, що "мінські домовленості можна доповнити".

"Однак іншого документа, крім мінських домовленостей, немає. Їх можна, звичайно, доповнювати. Наприклад, надати спостерігачам від ОБСЄ озброєну охорону ООН, як ми це і пропонуємо у відповідь, до речі, на заклопотаності тих же українців безпекою спостерігачів ОБСЄ. Але суть цих домовленостей повинна залишатися недоторканою. Головне в них - питання вирішуються безпосередньо між Києвом, Донецьком і Луганськом", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що представники Російської Федерації під час зустрічі ТКГ намагалися спотворити сутність мінських угод і тристороннього формату.

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що завданням миротворців ООН на Донбасі повинна бути реалізація Мінських домовленостей.

РБК-Україна писало, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі назвала пошук мирного вирішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи ОБСЄ.