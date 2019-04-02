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РФ готова к диалогу с Украиной по выполнению минских соглашений, - Лавров

Новости » Политика    02.04.2019 - 17:12
РФ готова к диалогу с Украиной по выполнению минских соглашений, - Лавров
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявил, что минские договоренности можно дополнить

Москва готова разговаривать с Киевом о выполнении минских соглашений. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российской газете.

По словам главы МИД РФ, Москва готова на практическое выполнение минских договоренностей.

"Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение минских договоренностей", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что "минские договоренности можно дополнить".

"Однако другого документа, кроме минских договоренностей, нет. Их можно, конечно, дополнять. Например, придать наблюдателям от ОБСЕ вооруженную охрану ООН, как мы это и предлагаем в ответ, кстати, на озабоченности тех же украинцев безопасностью наблюдателей ОБСЕ. Но суть этих договоренностей должна оставаться нетронутой. Главное в них - вопросы решаются напрямую между Киевом, Донецком и Луганском", - заявил Лавров.

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что представители Российской Федерации во время встречи ТКГ пытались исказить сущность минских соглашений и трехстороннего формата.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что задачей миротворцев ООН на Донбассе должна быть реализация Минских договоренностей.

РБК-Украина писало, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала поиск мирного решения конфликта на Донбассе приоритетом работы ОБСЕ.

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