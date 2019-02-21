В ОБСЄ назвали рішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Сьогодні відбулося відкриття зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі назвала пошук мирного вирішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи ОБСЄ. Про це йдеться в заяві з нагоди відкриття зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, передає РБК-Україна з посиланням на документ.

У заяві йдеться, що пошук мирного вирішення конфлікту в Україні і навколо неї залишається пріоритетом ОБСЄ. Крім того, організація продовжує сприяти ослабленню напруженості на Донбасі і підтримувати зусилля з пошуку мирного рішення.

В ОБСЄ також стурбовані тим, що мінські угоди, які, на думку організації, залишаються найкращим і єдиним шляхом до досягнення миру, не реалізовуються.

Крім того, "напруженість навколо Азовського моря і Керченської протоки викликає глибоку тривогу".

Також голова ОБСЄ Мирослав Лайчак проявив великий інтерес до визначення заходів для того, щоб забезпечити допомогти цивільному населенню на Донбасі. Зокрема, заходи включають у себе припинення вогню на місцях, ремонт критичної інфраструктури, запобігання подальшої ескалації порушень припинення вогню.

Нагадаємо, у Відні сьогодні, 21 лютого 2019 року, стартувала 18-я зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Зимова сесія пройде 21-22 лютого в конгрес-центрі Хофбург. В рамках сесії виступлять президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка, голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі, чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак і генсек організації Томас Гремингер.