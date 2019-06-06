РФ і Німеччина підпишуть першу після анексії Криму економічну угоду

Російська Федерація та Німеччина підпишуть першу економічну угоду після анексії Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, міністри економіки РФ і Німеччини Максим Орєшкін і Петер Альтмайер 7 червня підпишуть декларацію про наміри щодо партнерства для ефективності. Документ буде підписаний в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Документ стане першим міжурядових рамковою угодою з економічного партнерства двох країн після анексії Криму навесні 2014 року. Тоді розвиток російсько-німецького взаємодії у більшості галузей, зокрема в економіці, було заморожено.



Проект "партнерства для ефективності" повинен стати платформою для вже існуючої діяльності. Мова йде про надання російським компаніям можливості перейняти німецький досвід і технології. Мета співпраці - підвищити ефективність російського бізнесу. В рамках програми маються на увазі поїздки російських делегацій в Німеччину і на німецькі заводи в Росії.



В останній раз подібне міжурядову угоду було підписано в 2008 році - мова йде про так зване "партнерство для модернізації". Щоправда, тоді йшлося не лише про економічний, а й про політичному, правовому та соціальному співробітництві. Новий формат є менш політизованим, і тому має набагато більше шансів на успіх, впевнені у зовнішньоторговельній палаті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і президент України Володимир Зеленський обговорили як відновити мінський процес. Учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу з Донбасу.

Крім того, глава МЗС ФРН Хайко Маас заявив, що Франція і Німеччина продовжать надавати підтримку Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі і в здійсненні реформ.