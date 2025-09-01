В ЦПД отметили, что только в августе этого года производство подсолнечного масла упало на 11%. Производство других растительных масел также падает.

"В условиях огромных расходов на войну против Украины, санкций и падения производства в других отраслях производство многих видов агропродукции становится нерентабельным, что приводит к банкротству и закрытию предприятий", - объяснили в Центре.

В частности, убытки маслозаводов достигли 20%, что ведет к их остановке.

При этом российское правительство вынуждено наращивать импорт масла, картошки и других продуктов.

Реальное состояние экономики РФ пытаются скрыть пропагандисты. Они утверждают о "стойком развитии в современных геополитических реалиях". Но деградация экономики становится все более ощутимой для большинства россиян.