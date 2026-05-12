Каспаров о возможности свержения Путина: плохая война приводит к переменам

В РФ назревает мысль о замене российского диктатора Владимира Путина из-за провала войны в Украине.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров.
"Есть ощущение, что что-то происходит. Это российская традиция, что плохая война всегда приводит к изменениям. И мы сейчас видим ситуацию, когда очень много людей как в элите, так и простых людей начинают понимать, что Путин войну выиграть не может. А когда диктатор развязывает войну, которую не может выиграть, у него, по историческим законам, начинаются большие проблемы", - рассказал он.
По мнению Каспарова, есть серьезное ощущение, что начался процесс, который очень вероятно в ближайшее время, если не будет перелома, может привести к катастрофическим последствиям.
"Очевидно, что-то происходит. Поэтому разные свидетельства: экономические, военные проблемы, но мне кажется, что главная проблема - психологическая, она очень важна. Она заключается в том, что русская традиция не прощает царю или диктатору проигранную войну", - сказал оппозиционер.
По его словам, мысль о том, что война заканчивается плохо, сейчас начинает входить в сознание людей.
"С массами мы не понимаем, но с элитами это очевидно. Вот то, что пишет Ремесло, каждый день, о неизбежности конца Путина - и ничего не происходит... Это значит, что эта мысль, о том, что Путина надо менять, она очень важна", - пояснил Каспаров.
"В элите назревает мысль, что чтобы спасти режим, надо убрать Путина. Вот Ремесло - это отражение той имперской традиции, что чтобы спасти империю, надо убрать Путина", - добавил политик.
Он подчеркнул, что 2026 год может стать определяющим для формирования нового мирового порядка. И именно благодаря Украине, которая смогла не только выстоять, но и переломить ход войны, эти изменения становятся неизбежными.
Напомним, ранее западные СМИ писали, что Путин якобы убежден в победе на фронте и готов еще до двух лет воевать за полный контроль над Донецкой областью.
Между тем ситуация в экономике России выглядит значительно сложнее: из-за ударов украинских дронов доходы от нефти и газа в первом квартале 2026 года упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
Плюс к этому санкции вынуждают Москву продавать золотые резервы - это минимальный уровень с марта 2022 года - и переводить их в юани.
Кроме того, внутри России растет критика даже со стороны провластных блогеров и так называемых Z-активистов, а заявления о "победах" армии все чаще воспринимаются как повод для насмешек.
По оценкам разведки, пока в Кремле пытаются показать картинку успеха, реальные финансовые потери остаются значительными, хотя публично это подается как "победа".