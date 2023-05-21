РФ не является стратегическим партнером Молдовы: Санду назвала причину

Она отметила, что Россия не уважает Молдову и против воли молдавского народа 30 лет держит свои войска на территории ее страны.

"Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин – что это за стратегическое партнерство?" – добавила она.

По словам Санду, Молдова может сотрудничать только с теми странами, которые уважают государственный суверенитет.

Российский план по "захвату" Молдовы

По информации украинской разведки в РФ есть план разрушения политической ситуации в Молдове с целью свержения демократического порядка этой страны и захвата власти. Данные были переданы Службе разведки и безопасности Молдовы.