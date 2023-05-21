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РФ не является стратегическим партнером Молдовы: Санду назвала причину

Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Учитывая действия Кремля, Российская Федерация не является стратегическим партнером для Молдовы.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NonFiction.

Она отметила, что Россия не уважает Молдову и против воли молдавского народа 30 лет держит свои войска на территории ее страны.

"Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин – что это за стратегическое партнерство?" – добавила она.

По словам Санду, Молдова может сотрудничать только с теми странами, которые уважают государственный суверенитет.

Российский план по "захвату" Молдовы

По информации украинской разведки в РФ есть план разрушения политической ситуации в Молдове с целью свержения демократического порядка этой страны и захвата власти. Данные были переданы Службе разведки и безопасности Молдовы.

Ранее Санду заявила, что РФ планировала совершить государственный переворот в Молдове весной 2023 года, и эти потуги провалились. Однако от пророссийских сил можно ожидать новых попыток.

Президент уверена, что Кремль хочет установить пророссийские власти, чтобы использовать территорию ее страны в войне против Украины.

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МолдоваМайя СандуРоссийская Федерация