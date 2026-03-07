RU

РФ не является нейтральной: у Путина заявили об открытой поддержке Ирана

22:50 07.03.2026 Сб
2 мин
Москва открыто становится на сторону Ирана, мир внимательно следит за развитием событий.
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия официально поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: Почему даже масштабная война не уничтожит власть аятолл в Иране: отчет разведки США

Позиция РФ по конфликту

Андрей Келин подчеркнул, что Россия не занимает нейтральную позицию в войне с Ираном. По его словам, Москва солидарна с Тегераном и крайне негативно оценивает действия противоположной стороны.

Дипломат отметил, что западная логика, согласно которой Иран является единственным виновником, является ошибочной.

"Никто не говорит, что США и Израиль начали атаку на Иран. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", - заявил посол.

Пути разрешения ситуации

По мнению российского представителя, оптимальным сценарием развития событий должно стать немедленное прекращение боевых действий.

Келин отметил необходимость возвращения к дипломатическому урегулированию и поиску мирного решения через переговоры.

Ситуация вокруг Ирана

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной.

РБК-Украина писало, почему даже масштабная война не способна быстро уничтожить власть в Тегеране. Также сообщалось о внутренних процессах, которые происходят в стране после назначения сына Хаменеи возможным преемником.

Также эксперты объясняли, грозит ли региону "второй Ирак" и почему расчеты на быструю победоносную войну могут не оправдаться.

Кроме того, на фоне эскалации Дональд Трамп уже анонсировал серьезные последствия для иранского режима, пообещав "полное уничтожение" в случае дальнейших агрессивных действий со стороны Тегерана.

