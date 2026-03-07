РФ не является нейтральной: у Путина заявили об открытой поддержке Ирана

Позиция РФ по конфликту

Андрей Келин подчеркнул, что Россия не занимает нейтральную позицию в войне с Ираном. По его словам, Москва солидарна с Тегераном и крайне негативно оценивает действия противоположной стороны.

Дипломат отметил, что западная логика, согласно которой Иран является единственным виновником, является ошибочной.

"Никто не говорит, что США и Израиль начали атаку на Иран. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", - заявил посол.

Пути разрешения ситуации

По мнению российского представителя, оптимальным сценарием развития событий должно стать немедленное прекращение боевых действий.

Келин отметил необходимость возвращения к дипломатическому урегулированию и поиску мирного решения через переговоры.