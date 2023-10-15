RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ является главной угрозой для североевропейского региона, - премьер-министр Латвии

Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (twitter EvikaSilina)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что Россия остается главной угрозой для североевропейского региона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Глава латвийского правительства считает, что ситуация с безопасностью в регионе меняется, а ее страна по-прежнему сталкивается с вызовами, в частности потенциальным саботажем против инфраструктуры или развернутой президентом Беларуси Александром Лукашенко гибридной войной с переправкой нелегальных иммигрантов через границы Латвии.

Она подчеркнула, что JEF является платформой, где эти проблемы можно озвучить, а также согласовать поддержку, предоставляемую странами Украине.

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Соединенным Королевством, охватывающими 10 стран Северной Европы – Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию, Латвию и Финляндию. .

Отношения Латвии и России

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационныенадписи на русском языке".

Следует отметить, что спецслужбы Латвии в начале октября вышли с заявлением, в котором прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия