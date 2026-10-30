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РФ второй день подряд атакует вокзал в Днепре: что известно

17:59 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ атаковала вокзал в Днепре (Getty Images)

Российские оккупанты сегодня, 30 октября, вечером нанесли несколько ударов по вокзалу в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

В компании отметили, что поскольку эвакуацию объявили заранее, предварительно никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. Все люди спустились в укрытия.

Как добавили в УЗ, на подземных площадях вокзала уже развернули зоны для длительного пребывания. При этом работа, чтобы отправить все поезда, будет продолжаться.

Пассажиров призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Если некритически совершать поездку сегодня - билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать поездку в другую дату", - отметили в УЗ.

Обновлено 18:00

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате российской атаки начался пожар.

Также он уточнил, что из-за удара была ранена женщина, ее доставляют в больницу.

Удар по вокзалу в Днепре 29 октября

Напомним, вчера, 29 октября, российские оккупанты пытались атаковать реактивным беспилотником гражданский электропоезд на вокзале в Днепре. Дрон ударил по перрону, где находилось много людей.

В результате такого зверского удара погибли 14 человек. Еще 14 - получили ранения.

Детальнее о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

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