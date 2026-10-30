РФ второй день подряд атакует вокзал в Днепре: что известно

Российские оккупанты сегодня, 30 октября, вечером нанесли несколько ударов по вокзалу в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
В компании отметили, что поскольку эвакуацию объявили заранее, предварительно никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. Все люди спустились в укрытия.
Как добавили в УЗ, на подземных площадях вокзала уже развернули зоны для длительного пребывания. При этом работа, чтобы отправить все поезда, будет продолжаться.
Пассажиров призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
"Если некритически совершать поездку сегодня - билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать поездку в другую дату", - отметили в УЗ.
Обновлено 18:00
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате российской атаки начался пожар.
Также он уточнил, что из-за удара была ранена женщина, ее доставляют в больницу.
Напомним, вчера, 29 октября, российские оккупанты пытались атаковать реактивным беспилотником гражданский электропоезд на вокзале в Днепре. Дрон ударил по перрону, где находилось много людей.
В результате такого зверского удара погибли 14 человек. Еще 14 - получили ранения.
Детальнее о последствиях удара - в материале РБК-Украина.