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РФ другий день поспіль атакує вокзал у Дніпрі: що відомо

17:59 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: РФ атакувала вокзал у Дніпрі (Getty Images)

Російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, увечері завдали кількох ударів по вокзалу у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

У компанії зазначили, що оскільки евакуацію оголосили заздалегідь, попередньо ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав. Всі люди спустилися в укриття.

Як додали до УЗ, на підземних площах вокзалу вже розгорнули зони для тривалого перебування. При цьому робота, щоб відправити всі потяги, продовжуватиметься.

Пасажирів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні - квиток можна здати зі 100% компенсацією та вибрати поїздку в іншу дату", - зазначили в УЗ.

Оновлено 18:00

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок російської атаки почалася пожежа.

Також він уточнив, що через удар було поранено жінку, її доправляють до лікарні.

Удар по вокзалу у Дніпрі 29 жовтня

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати реактивним безпілотником цивільний електропоїзд на вокзалі у Дніпрі. Дрон ударив по перону, де було багато людей.

Внаслідок такого звірячого удару загинули 14 людей. Ще 14 - отримали поранення.

Детальніше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.

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ДніпроВійна в УкраїніАтака дронів