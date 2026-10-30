РФ другий день поспіль атакує вокзал у Дніпрі: що відомо

Російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, увечері завдали кількох ударів по вокзалу у Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.
У компанії зазначили, що оскільки евакуацію оголосили заздалегідь, попередньо ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав. Всі люди спустилися в укриття.
Як додали до УЗ, на підземних площах вокзалу вже розгорнули зони для тривалого перебування. При цьому робота, щоб відправити всі потяги, продовжуватиметься.
Пасажирів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
"Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні - квиток можна здати зі 100% компенсацією та вибрати поїздку в іншу дату", - зазначили в УЗ.
Оновлено 18:00
Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок російської атаки почалася пожежа.
Також він уточнив, що через удар було поранено жінку, її доправляють до лікарні.
Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати реактивним безпілотником цивільний електропоїзд на вокзалі у Дніпрі. Дрон ударив по перону, де було багато людей.
Внаслідок такого звірячого удару загинули 14 людей. Ще 14 - отримали поранення.
Детальніше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.