РФ второй день масштабно обстреливала Украину, а Зеленский дал пресс-конференцию: новости за 27 августа

Более подробно о том, что произошло во вторник, 27 августа, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области, считают аналитики ISW.

На территорию Беларуси со стороны Украины залетело по меньшей мере 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". Белорусская военно-воздушная авиация была в воздухе всю ночь.

Бегство нардепа Дмитрука из Украины: ГНСУ проводит проверку на границе

По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, Государственная пограничная служба проводит проверку на границе, чтобы выяснить все обстоятельства бегства народного депутата Артема Дмитрука из Украины.

"Уже работает группа непосредственно на границе для того, чтобы выяснить все обстоятельства, как могло произойти незаконное пересечение границы. В том числе мы конечно сотрудничаем со следствием, которое в дальнейшем сможет предоставить более полную информацию по результатам проверки", - сказал Демченко. .

Предельный потолок – до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски

Последние двое суток подряд РФ наносит комбинированные удары по Украине, применяя различные типы ракет и "Шахеды". По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, таким образом враг пытается максимально дезорганизовать и дезориентировать украинскую ПВО и нанести максимальный ущерб интересующим его объектам. Он напомнил, что перед этим последняя массированная атака произошла 8 июля. А значит, россиянам хватило полтора месяца для накопления ракет.

"Поэтому можно сказать, что с паузами от полутора до двух месяцев, их предельный потолок всего, что они могут применить - это 120-140 ракет", - сказал эксперт.

С 1 октября НБУ вводит временный лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту"

Лимит касается только исходных переводов со всех счетов клиента в одном банке на счета других физических лиц. Лимит не распространяется на счета волонтеров, отвечающих определенным критериям, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают установленное ограничение. Также лимит не будет действовать на переводы между собственными счетами клиента в одном банке и переводы юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

Что сейчас происходит на Покровском направлении: ответ Сырского

Главком Александр Сырский назвал ситуацию сложной, ведь в среднем ежесуточно на Покровском направлении происходит более 50 боеприкосновений. По его словам, враг пытается завладеть участком автодороги Константиновка-Покровск, пытается нарушить логистическое сообщение сил обороны.

"Враг продвигается по очень дорогой цене, Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение. Ежедневно на этом направлении наши воины обезвреживают до 300 захватчиков. Ситуация находится под нашим контролем, командование делает все возможное для стабилизации обстановки", - заявил он.

Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал материал иностранных СМИ о том, что Украина и Россия якобы намеревались провести тайные переговоры в Катаре и договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, но из-за операции ВСУ в Курской области это, мол, было сорвано. Он заявил, что Курская операция и встреча в Катаре – это не связанные между собой вещи.

"Курская операция не связана ни с одним из пунктов формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", - сказал Зеленский.

Зеленский о законопроекте по регулированию Telegram: отношусь к такому очень осторожно

"Я не могу вам комментировать этот законопроект, потому что не знаю деталей. Давайте почитаем и поймем. В целом я очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов, скажу вам откровенно. Ведь, видите ли, ГУР попросил это, потом другая разведка что-то еще, потом Служба безопасности – третье. Да, я думаю, правоохранительные органы потом подтянутся, и можно все зарегулировать”, – пояснил президент Владимир Зеленский.

Польша ответила на призыв Зеленского о передаче МиГов: поставки возможны при одном условии

"Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства Польши. Затем мы будем принимать решения", - рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш .

Россия выпустила по Украине 91 воздушную цель: как отработала ПВО

В ночь на 27 августа войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопровождали 91 вражеское средство воздушного нападения. Оккупанты нанесли удар по Украине, используя различные типы ракет и ударные беспилотники. В частности,