РФ до сих пор получает западное оружие, несмотря на санкции, - СМИ

По информации журналистов издания, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ импортировала около 7300 единиц огнестрельного оружия, среди которых было около 100 снайперских винтовок и почти восемь миллионов патронов от западных производителей.

Среди производителей, импортировавших РФ - американские Smith & Wesson, Barrett Firearms и Desert Tech, австрийские Glock и Steyr Arms, а также немецкие компании Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser и другие.

Расследователи проанализировали открытые источники и пришли к выводу, что часть этого оружия использовалась на войне против Украины. Так, бойцы частной военной компании Вагнера использовали оружие от Desert Tech, а бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин позировал на фотографиях с Glock и AR-15. Кроме этого, россияне используют карабины Blaser R8.

Correctiv отмечает, что оружие попало в РФ из-за третьих стран. Например, с началом полномасштабного вторжения вырос экспорт охотничьего и спортивного оружия из Германии в ОАЭ, Хорватию, Венгрию, Казахстан, Северную Македонию, Польшу и Узбекистан.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно главы МИД стран Центральной Азии выразили готовностьужесточить санкции против России.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

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