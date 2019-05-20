У РФ допустили затримку будівництва "Північного потоку-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини, який планувалося здати до кінця 2019 року, може бути затримано. Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер , повідомляють росЗМІ.

За його словами, роботи з будівництва газопроводу ведуться "ритмічно" і атмосфера навколо проекту " не так і погана".

"Навіть якщо виникнуть якісь ситуації, то треба розуміти, що вони можуть зрушити проект з термінами, але зовсім-зовсім трохи", - сказав Міллер.

Він заявив, вже пройдено "екватор" "Північного потоку-2" - у Балтійському морі укладено вже 50,6% від загальної довжини газопроводу (1241 км) та профінансовано чотири п'ятих всіх витрат, який оцінювалися в 9,5 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що газопровід "Північний потік - 2" буде готовий до експлуатації у другій половині 2020 року, якщо Данія дасть дозвіл на будівництво на південь-схід від Борнхольма.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні датське енергетичне агентство (ДЕА) представило на розгляд громадськості звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) маршруту російського газопроводу "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнхольм. Громадські слухання в Данії по третьому маршруту газопроводу "Північний потік-2" пройдуть 19 червня.