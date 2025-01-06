Россияне безрезультатно пытаются взять Покровск "в клещи", - ОСГВ "Хортица"

"Покровское направление одно из самых горячих в течение последних четырех недель, а может, и больше. Поэтому да, там горячо. Но им (россиянам - ред.) сейчас не удается достичь такого успеха, который позволил бы им непосредственно угрожать самому городу Покровск", - сказал Трегубов.

По его словам, россиянам не удается взять город "в клещи", хотя они пытаются "просочиться".

"Если мы говорим о большом перемещении, о том, что на самом деле может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сейчас сказать не можем. Хотя они пытаются так или иначе обходить, цепляться за отдельные дома в отдельных населенных пунктах. Очень трудно в каждой сводке перечислять полный перечень тех населенных пунктов, в которых они пытаются проводить штурмовые действия, потому что он достаточно длинный", - добавил спикер.