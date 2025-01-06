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Россияне безрезультатно пытаются взять Покровск "в клещи", - ОСГВ "Хортица"

Покровск, Донецкая область, Понедельник 06 января 2025 22:58
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Россияне безрезультатно пытаются взять Покровск "в клещи", - ОСГВ "Хортица" Фото: россияне безрезультатно пытаются взять Покровск "в клещи" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска пытаются просачиваться малыми группами вокруг Покровска Донецкой области, но не могут создать реальную угрозу городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Покровское направление одно из самых горячих в течение последних четырех недель, а может, и больше. Поэтому да, там горячо. Но им (россиянам - ред.) сейчас не удается достичь такого успеха, который позволил бы им непосредственно угрожать самому городу Покровск", - сказал Трегубов.

По его словам, россиянам не удается взять город "в клещи", хотя они пытаются "просочиться".

"Если мы говорим о большом перемещении, о том, что на самом деле может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сейчас сказать не можем. Хотя они пытаются так или иначе обходить, цепляться за отдельные дома в отдельных населенных пунктах. Очень трудно в каждой сводке перечислять полный перечень тех населенных пунктов, в которых они пытаются проводить штурмовые действия, потому что он достаточно длинный", - добавил спикер.

Бои за Покровск

Напомним, последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Как рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются ослабить украинскую логистику в Покровске, но вытеснить ВСУ из города пока маловероятно. Противник может пытаться заставить украинские войска вывести свои силы из Покровска, однако это выглядит сложной задачей.

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