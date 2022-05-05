У РФ дії чиновників лише посилюють ефект міжнародних санкцій, - розвідка

Зокрема, діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилює кризові явища.

Про це йдеться у листі від імені АТ "Тюменського акумуляторного заводу" на адресу "заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям" Сергія Собяніна.

Повідомляється, що санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, ускладнили роботу заводу, адже матеріали та запчастини на обладнання закуповувались за кордоном.

"Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас - у рази гірше за санкції", - йдеться у листі.

Зазначається, що мова йде про тотальну некомпетентність державного регулятора. "Завдяки" внесеним змінам виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва.

"В результаті такої "боротьби з економічними санкціями" передбачається відтік виробництва в Китай", - повідомляє розвідка.