У Росії співробітники ВПК скаржаться на низьку зарплату та масові звільнення, - розвідка

Співробітники військово-промислового комплексу окупанта скаржаться на низьку зарплату та масові звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Повідомляється, що ЗС РФ втрачають цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення. Про це йдеться в листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

Також співробітники скаржаться на вкрай низьку оплату праці, при тому що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась.

До того ж автори листа стверджують, що "процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер". Через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників.

Зазначається, що це вже не перше звернення профспілок РФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК.

"Офіційно профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи пропагандистські заходи. Втім, "не помічає" взаємозв’язку між введеними санкціями через війну та неспроможністю бюджету окупантів фінансувати їхню роботу", - йдеться у повідомленні.