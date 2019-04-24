РФ демонстративно перешкоджає кораблям у Керченській протоці, - Цигикал

Фото: Петро Цигикал (УНІАН)

Морська охорона РФ підходить близько до українських берегів Азовського моря

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що РФ демонстративно перешкоджає проходженню кораблів в українські порти через Керченську протоку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Також, за словами Цигикала, морська охорона РФ демонстративно підходить близько до українських берегів Азовського моря.

"Ситуацію погіршує те, що це море вважається внутрішнім між двома державами. Тому важко визначити чіткі межі територіальних вод та прилеглих до них", - розповів він.

Цигикал також звернув увагу на те, що особливо важливим для України залишається питання удосконалення морського законодавства. Над відповідними проектами Держприкордонслужба вже активно працює, в тому числі й з іноземними партнерами.

Нагадаємо, ранніше Україна висловила протест в Міжнародній морській організації (ІМО) через дискримінаційні перевірки суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС закликало Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права.